La Turquie relève son taux directeur à 30%, au plus haut depuis 2003

La banque centrale turque a de nouveau relevé jeudi de cinq points de pourcentage son principal taux directeur, désormais fixé à 30%, pour tenter d’endiguer une inflation en plein rebond.

Ce taux, plafonné à 8,5% en juin, atteint désormais un niveau inconnu depuis 2003 en Turquie, pays en proie à une sévère crise économique.

Reconnaissant que « l’inflation a été supérieure aux attentes en juillet et août » en raison notamment de la flambée des prix du pétrole, la banque centrale turque annonce de nouveaux relèvements des taux dans les mois à venir, « jusqu’à une amélioration significative des perspectives d’inflation ».

Mais cette hausse attendue — la quatrième de suite — est encore jugée insuffisante par beaucoup: l’inflation s’est accélérée à 58,9% sur un an en août après avoir reflué à 38,2% en juin, repartant vers les sommets d’octobre 2022 (85,5%), bien au-delà du niveau des taux accordés aux particuliers.

Une hausse aussi forte des taux directeurs relevait pourtant de la science-fiction il y a encore cinq mois: le président Recep Tayyip Erdogan, alors en campagne pour sa réélection, continuait de soutenir la baisse des taux directeurs, privilégiant la croissance et l’emploi à la stabilité des prix.

Le chef de l’État turc, qui affirme à rebours des théories économiques classiques que les taux d’intérêt élevés favorisent l’inflation, a cependant infléchi sa position ces derniers mois, laissant depuis juin sa nouvelle équipe économique revenir à des politiques plus conventionnelles.

