La Turquie sur le point d’accepter l’entrée de la Suède dans l’Otan

Les députés turcs ont entrouvert e mardi 26 décembre les portes de l’Otan à la Suède et devraient définitivement valider son entrée, après approbation du protocole d’adhésion en échange d’un possible engagement américain sur les avions F-16. La Turquie était le dernier membre de l’Alliance atlantique avec la Hongrie à barrer la route à Stockholm.

La Commission des Affaires étrangères du parlement à Ankara a approuvé le texte et l’a transmis à l’Assemblée plénière pour adoption définitive, une formalité qui devrait suivre dans les heures ou les jours qui viennent mais à un moment – ou une date – qui n’a pas encore été précisé.

La décision a aussitôt été saluée par le ministre suédois des Affaires étrangères Tobias Billström. « Nous nous réjouissons de devenir membre de l’OTAN », a-t-il déclaré au site de la télévision publique SVT Nyheter. Le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg a également « salué » mardi le vote la Commission des Affaires étrangères du parlement turc en faveur de l’adhésion de la Suède à l’Alliance atlantique.

