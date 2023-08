La vacance à l’ISIE sera bientôt comblée, assure Mansri

Le porte-parole de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Mohamed Tlili Mansri, a indiqué que le président de la République, Kais Saied, avait, récemment, promis que les vacances au sein du conseil de l’instance seront bientôt comblées, afin d’atteindre le quorum et adopter le calendrier électoral.

Saied avait fait cette promesse lors de son entretien, récemment, avec Farouk Bouasker, président de l’ISIE.

Dans une déclaration à l’agence TAP, en marge d’une cérémonie tenue, lundi, au siège du gouvernement de Kébili, pour rendre hommage aux intervenants dans le projet de découpage territorial des circonscriptions électorales, Mansri a indiqué que le travail du conseil, actuellement composé de 4 membres, se poursuit au niveau des commissions et de l’administration.

» Le conseil n’est, toutefois, pas en mesure de rendre des décisions en raison de la vacance constatée notamment dans la catégorie de l’ordre judiciaire et administratif « , a-t-il précisé.

Selon le porte-parole, l’ISIE a procédé, pendant la période précédente, au découpage territorial des circonscriptions électorales qui a, pour la première fois, été effectué moyennant une méthode développée.

L’ISIE avait entamé le 23 mai dernier les travaux du projet national de découpage territorial des circonscriptions électorales locales qui a abouti à la création de 2155 circonscriptions électorales dans 2085 secteurs territoriaux.

Les élections des conseils locaux devraient se tenir en décembre prochain, a-t-il encore précisé.

