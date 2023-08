La vague de chaleur devrait persister jusqu’au 4 août au moins

La vague de chaleur devrait persister en Tunisie, en Algérie et au Maroc et en Tunisie jusqu’au 4 août, prévoit Crisis 24. Des perturbations localisées des transports et des services publics sont possibles.

Les modèles de prévision indiquent qu’une vague de chaleur persistera dans une grande partie de l’Algérie, du Maroc et de la Tunisie jusqu’au 4 août au moins. Des températures maximales quotidiennes allant jusqu’à 50 C (122 F) sont possibles dans certaines parties de la région dans les prochains jours. Les zones les plus touchées sont probablement l’Algérie et le nord et le centre du Maroc.

Au début du 31 juillet, les services météorologiques respectifs ont émis les avertissements de température élevée suivants dans la zone touchée

Les autorités émettront probablement de nouvelles alertes ou mettront à jour/annuleront les avis existants à mesure que les conditions météorologiques changeront au cours des prochains jours. Les températures élevées devraient persister au moins jusqu’au 4 août.

La période prolongée de températures très élevées et de conditions sèches peut augmenter le potentiel d’incendies de forêt dans toute la région. Les températures élevées peuvent entraîner des conditions de sécheresse dans les pays, souligne la même source.