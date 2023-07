La valeur des transferts des Tunisiens à l’étranger a atteint 3914,2 MD, à fin juin 2023

La valeur des transferts des Tunisiens à l’étranger a atteint environ 3914,2 millions de dinars (MD), durant le premier semestre de 2023 contre 3751,8 MD, au cours de la même période de 2022, selon des indicateurs financiers et monétaires publiés, jeudi, par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

Ces transferts ont permis de couvrir presque la quasi-totalité du service de la dette extérieure, qui s’élevait à 3986,6 MD, au 30 juin 2023, contre 4374,6 MD, un an auparavant.

De même, les recettes touristiques ont enregistré une hausse remarquable de 54,4%, passant de 1438,8 MD, au cours du premier semestre 2022, à 2221,3 MD, à fin juin 2023.

Les recettes touristiques et les transferts des Tunisiens à l’étranger ont assuré la stabilité du secteur extérieur et la préservation des avoirs nets en devises, lesquels se sont élevés, à la date du 5 juillet 2023, à 22,9 milliards de dinars, l’équivalent de 99 jours d’importation.

Les indicateurs de la BCT ont fait ressortir, en outre, une amélioration au niveau du taux de change du dinar par rapport au dollar américain de 0,48%, puisque un dollar s’échange, actuellement, contre 3,090 dinars tunisien.

Bien que les transferts des Tunisiens à l’étranger sont devenus comme une source vitale de devises en Tunisie, de nombreux obstacles entravent la poursuite de l’évolution de la valeur de ces transferts, dont les frais élevés de virement bancaire et l’incapacité à orienter ces fonds vers l’investissement, à cause des problèmes de la bureaucratie.

Il importe de rappeler que le coût moyen des frais bancaires appliqués sur les transferts des Tunisiens à l’étranger est estimé à 8,7% de la valeur de ces opérations, ce qui constitue un taux élevé.

- Publicité-