La vice-présidente US Kamala Harris demande un « cessez-le-feu immédiat »

La vice-présidente Kamala Harris a appelé à un « cessez-le-feu immédiat » dans la guerre entre Israël et le Hamas lors d’un discours prononcé à l’occasion du 59e anniversaire du « dimanche sanglant » à Selma, en Alabama.

Elle a fait référence aux négociations actuelles sur les otages, déclarant qu’un cessez-le-feu « d’au moins six semaines est nécessaire, et c’est à l’ordre du jour en ce moment ». Ses propos ont été accueillis avec enthousiasme et applaudissements.

« Cela nous permettrait de construire quelque chose de plus durable pour assurer la sécurité d’Israël et respecter le droit du peuple palestinien à la dignité, à la liberté et à l’autodétermination », a-t-elle déclaré.

Un responsable de la Maison-Blanche a déclaré que le vice-président réitérait la position récente de l’administration Biden, qui appelle à un cessez-le-feu d’au moins six semaines pour permettre la libération des otages détenus par le Hamas, ainsi que l’acheminement de l’aide dans toute la bande de Gaza.

- Publicité-