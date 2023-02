« La victoire de la Russie en Ukraine est inévitable » selon le vice-président de la Douma

Le discours de Vladimir Poutine a semble-t-il regonflé le moral de ses troupes. Le message du président russe, qui a réaffirmé mardi devant les parlementaires de son pays vouloir « régler pas à pas, soigneusement et méthodiquement, les objectifs qui se posent devant nous » dans le conflit ukrainien, a été repris sur BFMTV par le vice-président de la Douma, Piotr Tolstoï, qui de son côté ajouté ne « pas croire en la défaite. »

« Je ne crois pas que les espoirs de l’Occident sur la défaite russe soient réalistes. Biden a dit que la défaite de la Russie était inévitable, moi je pense le contraire, que la victoire de la Russie en Ukraine est inévitable », prévient-il.

Toujours en reprenant les arguments avancés par Vladimir Poutine quelques heures plus tôt, Piotr Tolstoï pronostique un conflit dans la durée en raison des livraisons d’armes occidentales en direction de Kiev. « Poutine a dit une chose importante, plus les armes de longue portée sont livrées, plus loin on ira pour assurer notre sécurité », ajoute-t-il.

Comme il l’avait déjà assuré sur BFMTV le 19 octobre, Piotr Tolstoï estime en revanche que « nous sommes loin de la guerre nucléaire. »

S’il reconnaît des relations « très mauvaises » entre l’Occident et son pays, le vice-président de la Douma demande malgré tout « de nouvelles négociations sur la sécurité nucléaire », et ce à des conditions très strictes.

« Ces négociations ne pourront avoir lieu seulement après notre victoire », conclut-il, réaffirmant ainsi la volonté russe de gagner la guerre.