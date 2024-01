La vie d’un Palestinien vaut autant que celle d’un Juif, affirme Blinken

Les vies palestiniennes sont aussi importantes que les vies juives, a déclaré le secrétaire d’État américain Antony Blinken au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, lorsqu’il a été interrogé à ce sujet par le journaliste chevronné Thomas Friedman.

« Les vies juives comptent-elles plus que les vies palestiniennes, musulmanes et chrétiennes, compte tenu de l’incroyable asymétrie des pertes [civiles] » dans la guerre de Gaza, a déclaré Friedman.

Blinken s’est empressé de répondre : « Non ».

Il a ensuite développé sa réponse, soulignant que « pour moi et pour beaucoup d’entre nous, ce que nous voyons chaque jour à Gaza est déchirant. La souffrance d’hommes et d’enfants innocents me brise le cœur. La question est de savoir ce qu’il faut faire ».

Blinken a évoqué les efforts déployés par les États-Unis pour réduire le nombre de victimes palestiniennes et accroître l’aide humanitaire à Gaza. « Mais cela n’enlève rien à la tragédie que nous avons vue et que nous continuons à voir. Tout ce que je peux vous dire, sur le plan purement humain, c’est que c’est dévastateur, mais cela renforce la conviction que nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir en ce moment pour essayer de faire la différence au jour le jour », ainsi que pour parvenir à une résolution plus large du conflit entre Israël et les Palestiniens au Moyen-Orient.

« Nous sommes au cœur d’une tragédie humaine à bien des égards. … pour les Israéliens comme pour les Palestiniens, je ressens l’urgence féroce du moment présent. Voir si nous pouvons commencer à évoluer vers cette vision différente, vers cette équation différente, vers cette intégration différente qui doit commencer le plus rapidement possible », a déclaré Blinken.

