La ville de Moscou de nouveau visée par une attaque de drones ukrainiens

La Russie a affirmé mardi avoir neutralisé une nouvelle attaque de drones ukrainiens à Moscou et en mer Noire, admettant toutefois que l’un des engins avait percuté un immeuble de la capitale, déjà touché le week-end dernier.

L’Ukraine, qui subit depuis près d’un an et demi les assauts de son voisin, a multiplié ces dernières semaines les attaques de drones en territoire russe, en parallèle à une lente et difficile contre-offensive dans l’Est et le Sud ukrainien, occupés par l’armée russe.

Après l’attaque de drones nocturne, le ministère russe de la Défense a dénoncé un acte « terroriste », ajoutant qu’ un drone a été neutralisé par un système de brouillage et l’appareil s’est écrasé, sans faire de victimes, sur le quartier d’affaires de Moscou City, comme dans la nuit de samedi à dimanche.

Selon le ministère russe, deux autres drones ont été détruits par la défense aérienne au-dessus du territoire des districts d’Odintsovo et Narofominsk, dans la région de Moscou. Et comme dimanche, l’aéroport international Vnoukovo de Moscou a été brièvement fermé, selon l’agence de presse publique TASS.

L’armée russe a en outre affirmé avoir repoussé pendant la nuit une attaque de trois drones navals contre ses patrouilleurs en mer Noire, au cœur de tensions accrues depuis le retrait de Moscou d’un accord sur les exportations de céréales ukrainiennes mi-juillet.

Ces attaques s’inscrivent dans la contre-offensive lancée début juin par l’Ukraine, forte d’équipements occidentaux, pour regagner les territoires occupés par la Russie.

Mais les avancées ont jusqu’ici été très poussives, l’armée ukrainienne faisant face à de solides lignes défensives russes, faites de tranchées, de pièges antichars et de champs de mines.