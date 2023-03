La violence criminelle toujours en hausse

Le rapport du mois de février 2023 sur la migration publié par le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux a révélé une augmentation de la violence sous toutes ses formes et une propagation claire du discours de violence, de haine et de racisme sur les réseaux sociaux et dans les espaces publics.

Selon le rapport, la violence criminelle était la plus répandue au cours du mois de février (64,7%), suivie de la violence institutionnelle, économique et de protestation à parts égales avec 11,8%.

35% des victimes de violence étaient des femmes et 88% des actes de violence étaient commis par des hommes.

D’après la même source, 64% des actes de violence ont eu lieu dans la rue, 17% dans les ménages et 5% à parts égales dans les médias, l’espace cybernétique et en milieu scolaire.

Plus de 35% des actes de violence ont eu lieu dans la région de Tunis, 17% à Nabeul et 17% à Sousse, puis Sfax et Kébili à parts égales avec 5%.