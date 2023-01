L’absence d’une stabilité politique est la source du problème

L’absence d’une stabilité politique dans le pays depuis 2011 et la succession des gouvernements sans un traitement réel des revendications de la révolution à savoir, emploi, liberté, et dignité, représentent le vrai problème, a indiqué samedi le secrétaire général adjoint de l’union générale tunisienne du travail (UGTT), Sami Tahri. Il a ajouté en marge de la tenue de la conférence régionale des cadres de l’union régionale du travail (URT) à Siliana, Tahri a rappelé que le dernier communiqué du bureau exécutif a permis d’évoquer la situation générale explosive dans le pays. Les rencontres régionales dans les différents gouvernorats seront couronnées par un meeting le 14 janvier courant, a-t-il noté. Evoquant les dernières augmentations dans la fonction publique, Tahri a affirmé qu’elles ne répondent pas aux aspirations notamment après les augmentations des prix de différents produits et un taux d’inflation qui a atteint 10.2pc avec une prévision d’atteindre 11pc lors du deuxième trimestre de 2023. La solution est d’entamer un dialogue national avec des partenaires afin d’élaborer une conception permettant de sortir de cette crise, a-t-il notamment affirmé.

