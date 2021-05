l’AC Milan réalise une mauvaise opération pour la Ligue des champions en concédant un match nul

L’AC Milan a réalisé une mauvaise opération pour la Ligue des champions en concédant le match nul (0-0) contre Cagliari, dimanche lors de la 37e journée de Serie A.

Les Milanais, troisièmes et qui pouvaient décrocher leur qualification en cas de succès, vont désormais devoir gagner lors de la dernière journée contre l’Atalanta Bergame, 2e, pour être certains d’accéder à la Ligue des champions, une première depuis la saison 2013-2014.

Tout autre résultat les mettrait sous la pression de Naples, quatrième et qui compte le même nombre de points, et de la Juventus, cinquième avec une unité en moins et pour l’heure non-qualifiée. L’Inter Milan, déjà sacré champion, et l’Atalanta Bergame, depuis sa victoire 4-3 contre le Genoa samedi, ont déjà validé leur ticket.

Face au mal classé Cagliari, 16e et qui n’a plus rien à jouer dans le championnat, les Rossoneri n’ont pas pu mettre du rythme pour faire la différence.

Malgré une nette domination, ils ne se sont pas procurés énormément d’occasions, buttant sur une défense regroupée et accrocheuse.

Tout le contraire de la démonstration de mercredi contre le Torino (7-0), alors que les Milanais étaient déjà privés de leur attaquant suédois Zlatan Ibrahimovic, qui a annoncé samedi qu’il ne disputerait pas l’Euro à cause de sa blessure subie face à la Juventus dimanche dernier.