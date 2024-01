L’Académie diplomatique est un exploit dont la Tunisie ne peut qu’être fière

L’Académie diplomatique internationale de Tunis est un exploit dont la Tunisie ne peut qu’être fière de sa concrétisation, a fait savoir le président de la République, Kais Saïed soulignant que ce projet ne manquera pas d’avoir un impact majeur sur la formation des diplomates tunisiens et étrangers.S’exprimant, lundi, lors de l’inauguration du siège de l’Académie diplomatique internationale de Tunis en présence du ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, Yang Yi, le Président Saïed a souligné que l’Académie serait bien un espace dédié à l’organisation de forums et de colloques scientifiques et une tribune d’échange des expériences et des expertises.Il a ajouté que l’Académie diplomatique est une parfaite illustration de la coopération fructueuse et continue entre la République tunisienne et la République populaire de Chine, qui, a-t-il dit, viennent de sceller, le 10 janvier courant, 60 ans de leurs relations diplomatiques.Depuis plus d’un demi siècle, la coopération entre la Tunisie et la Chine n’a cessé d’embrasser autant de domaines et de secteurs, a rappelé le chef de l’Etat, citant en exemple la coopération entre les deux pays dans les domaines de l’infrastructure, de la santé, de la culture, de l’agriculture.De son côté, le ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, Yang Yi, a saisi l’occasion pour remercier le président de la République pour avoir assisté en personne à la cérémonie d’inauguration de cette académie, soulignant que ce projet revêt une signification bien particulière, dès lors qu’il vient refléter les liens solides d’amitié entre les deux pays et ouvre aussi une nouvelle page pour la diplomatie tunisienne sous la conduite du président Kais Saïed.Lors de cette cérémonie, le président de la République, Kais Saïed, et le Ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, Yang Yi, ont signé le registre d’or de l’académie.Financée par le gouvernement chinois à hauteur d’un montant avoisinant 88,5 millions de dinars, l’Académie diplomatique internationale est une institution créée en vertu du décret gouvernemental n° 630 de 2019, texte qui vient fixer ses attributions et régir les règles relatives à son organisation administrative et financière.L’académie se veut une institution qui a pour mission d’offrir aux diplomates nationaux et étrangers un large éventail de sessions de formation continue leur permettant d’être à l’affût des mutations rapides des relations internationales et des exigences de la nouvelle diplomatie.Mercredi, 28 avril 2022, lors d’une cérémonie organisée à distance au siège du ministère des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, la Tunisie et la Chine ont co-signé le procès-verbal de la fin des travaux et de la réception du siège de l’académie diplomatique internationale.

