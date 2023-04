L’Académie diplomatique internationale sera bientôt inaugurée

La Tunisie s’apprête à inaugurer l’Académie diplomatique internationale (International diplomate Academy). Ce projet est réalisé grâce à un don du gouvernement chinois de 200 millions Yuan chinois, l’équivalent de 88,5 millions de dinars.

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, s’est rendu, jeudi, au siège de l’Académie pour s’enquérir des travaux de finition qui touchent à leur fin, indique un communiqué du département des Affaires Etrangères. Ben Ammar était accompagné de son secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, Mounir ben Rejiba.

Selon des données fournies auparavant par le ministère des Affaires Etrangères, l’Académie diplomatique internationale est bâtie sur une superficie de 16 mille mètres carrés, en face du Campus universitaire d’El Manar, à Tunis.

L’Académie est composée de plusieurs départements et formera des diplomates tunisiens et étrangers. Elle assurera la formation et la formation continue des diplomates tunisiens et étrangers, en particulier dans les domaines de la diplomatie générale, scientifique, technique et économique.

L’établissement renferme aussi des centres d’apprentissage des langues étrangères pour les diplomates tunisiens et propose des cours d’arabe aux diplomates étrangers comme les Chinois, les Africains subsahariens et les occidentaux.

Au niveau de la recherche, l’Académie est dotée de laboratoires pour le suivi de l’actualité régionale et internationale, la prospection et la planification selon une démarche proactive.

Il est à rappeler qu’un accord de partenariat technique et économique pour la création d’une Académie diplomatique pour la formation et les études avait été signé, en février 2018, à Tunis, entre la Tunisie et la République de Chine.

La pose de la première pierre de ce projet de création d’une académie diplomatique avait eu lieu au mois d’avril 2019 qui coïncidait avec le 55e anniversaire de l’établissement des relations tuniso-chinoises.

A l’occasion de la fin des travaux et la réception par la Tunisie de l’Académie diplomatique tunisienne, une cérémonie à distance réunissant des responsables tunisiens et chinois avait eu lieu le 28 avril 2022, au siège du ministère des Affaires étrangères.

Un conseil ministériel en date du 5 novembre 2022 avait approuvé le décret gouvernemental n° 2019-630 du 24 juillet 2019, portant création de l’académie diplomatique et fixant ses attributions ainsi que son organisation administrative et financière.

Sa création s’inscrit notamment dans le cadre des efforts du ministère des Affaires Etrangères de relever le niveau de compétence des diplomates et l’amélioration de la formation des cadres du ministère et fonctionnaires de l’Etat dans les domaines de la diplomatie et de la coopération internationale.

Selon le décret gouvernemental portant création de l’académie diplomatique internationale, cette institution a une vocation nationale, ainsi que des dimensions régionales et internationales, étant donné que c’est un établissement spécialisé dans l’enseignement, la formation, la mise à niveau, le développement des compétences et du savoir-faire, la réalisation des études, les recherches et les analyses prospectives et stratégiques dans les domaines de l’action diplomatique et des relations internationales.

L’académie veille, également, à établir des partenariats au niveau international et à renforcer la coopération et l’échange des expertises avec les établissements similaires.

L’Académie diplomatique internationale remplacera l’Institut diplomatique de Formation et d’Etudes qui a été créé il y a plus de 20 ans.