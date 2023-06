L’accès aux crédits immobiliers pour les catégories à moyens et faibles revenus au cœur d’une Conférence de haut niveau à Tunis

L’institution panafricaine de logement « Shelter Afrique » coopère actuellement, avec les banques islamiques en Tunisie pour favoriser l’accès au logement abordable à travers les mécanismes de la finance islamique ( Ijara, Mourabaha…), a fait savoir, mercredi, son directeur général, Thierno-Habib Hann.

Intervenant lors d’une Conférence de haut niveau sur « le financement de logements abordables pour les catégories à faibles revenus : défis et politiques » il a ajouté que » l’exploitation des outils de la finance islamique va permettre aux catégories à moyens et faibles revenus d’accéder à des logements à des prix abordables, indiquant que Shelter Afrique est en discussion avec le ministère de l’Equipement et de l’Habitat pour voir dans quelle mesure elle pourrait supporter le secteur de l’habitat en Tunisie.

Toujours selon lui » la spécificité de la Tunisie par rapport aux pays de la région est que 80% des habitants possèdent leurs habitats, contre 20 % seulement de locataires. Ces derniers appartiennent généralement aux classes moyennes et pauvres ».

De son côté, le président du conseil d’administration et directeur général du Fonds monétaire arabe (FMA), Abderrahmane Ben Abdallah Al Hamidi a appelé les gouvernements arabes à renforcer le partenariat public-privé comme l’une des solutions pour garantir un logement abordable et à faciliter les procédures d’investissement dans le secteur de l’habitat.

Il a souligné que la réalisation de l’objectif de développement durable des Nations Unies, relatif à l’accès à un logement décent pour tous, nécessite la conjugaison des efforts des gouvernements arabes et des structures de financement pour mettre en place des politiques de l’habitat efficaces, favoriser la construction durable et trouver des solutions innovantes pour développer le logement abordable.

Toujours selon lui, les pays arabes sont appelés à mettre en place les mécanismes et les cadres réglementaires et institutionnels nécessaires pour faire face aux différents risques inhérents au financement des logements à long termes et protéger les droits de tous les intervenants.

Il a évoqué l’importance de développer le financement immobilier à travers la mise en place d’un ensemble d’instruments à même de protéger la propriété immobilière et de garantir les droits des différentes parties.

Al Hamidi a fait remarquer que les pays arabes trouvent des difficultés à mobiliser les ressources financières nécessaires pour garantir l’accès à un logement décent et abordable et répondre à la demande croissante en la matière, étant donné que 70% des habitants de ces pays sont des jeunes.

» Les taux des crédits immobiliers dans les pays arabes restent faibles comparés aux pays en développement, ce qui constitue une véritable opportunité pour les institutions de financement pour développer leur activité dans ce domaine » a-t-il indiqué.

Pour sa part, le directeur Général de l’Habitat au Ministère de l’Equipement et de l’Habitat, Nejib Snoussi a affirmé que le ministère œuvre actuellement, à résoudre la problématique d’accès des classes moyennes et vulnérables aux crédits logements et de la cherté des taux de ces crédits.

Il a fait savoir que le département de l’équipement travaille également, à mobiliser le foncier constructible et à maîtriser les coûts de construction et les délais de réalisation des projets, outre la révision du code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme pour l’adapter aux défis futurs (changements climatiques, inondations…).

Snoussi a indiqué que 4000 logements sociaux sont prêts à être livrés et 8400 autres sont en cours de construction dans le cadre du Programme spécifique des logements sociaux qui vise à réaliser 13400 logements.

La Conférence de haut niveau sur « le financement de logements abordables pour les catégories à faibles revenus : défis et politiques » a été organisée, à Tunis, par le FMA et la Banque centrale de Tunisie.

