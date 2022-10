L’accord entre la Tunisie et le FMI entrera en application sitôt approuvé par le CA

L’approbation par le Conseil d’administration du FMI de l’accord trouvé avec la Tunisie, se fera en décembre 2022, compte tenu du programme chargé du Conseil, a indiqué le directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du Fonds monétaire international, Jihad Azour.

Dans une interview accordée à l’agence TAP, à l’occasion de la publication, lundi, 31 octobre 2022, du rapport du FMI « Perspectives économiques régionales Moyen-Orient et Asie centrale : Des défis croissants à un moment charnière », il a souligné que l’accord au titre du mécanisme élargi de crédit entre le FMI et la Tunisie sera publié dès son approbation par le Conseil d’administration du Fonds.

S’agissant de la question de privatisation des entreprises publiques, le responsable a précisé que le gouvernement tunisien a mis en place un mécanisme permettant le traitement au cas par cas des entreprises selon leur situation financière et compte tenu de leurs productivité et performance.

Il a fait observer à cet égard que certaines entreprises publiques souffrent de problèmes financiers qui sont lourdement supportés par les contribuables. Ces entreprises doivent être réformées pour améliorer leur situation financière et alléger leurs charges sur le budget de l’Etat, car les entreprises publiques doivent être de vraies locomotives de l’économie du pays et contribuer à renforcer la concurrence et à améliorer le climat des affaires.

Ce programme de réformes prendra en considération les priorités et les stratégies de ces entreprises et visera à améliorer leurs performances en améliorant leur gouvernance, y compris dans le cadre d’un partenariat public-privé. L’objectif étant de renforcer la productivité de l’économie, d’améliorer les capacités financières de l’Etat et de donner la chance au secteur privé d’être une locomotive de l’économie, a expliqué Azour.

Sur un autre plan, il va falloir alléger les risques de la dette sur l’économie à travers une réforme financière progressive qui prend en compte les différentes variables et l’impact social des réformes.

Dans ce cadre, il est nécessaire de mettre en œuvre une série de réformes fiscales afin de renforcer la justice fiscale et de favoriser la solidarité sociale. Il va falloir également mettre en place une politique de subvention mieux ciblée et redémarrer les moteurs de la croissance pour alléger le poids de la dette sur l’économie.