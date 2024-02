L’accord sur les otages n’est pas « à portée de main”, selon Washington

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, affirme qu’un accord sur les otages entre Israël et le Hamas n’est pas « à portée de main ». « En fin de compte, ce genre de négociations se déroule lentement. Il est donc difficile d’établir un calendrier précis sur le moment où quelque chose pourrait se produire ou, franchement, si quelque chose pourrait se produire », a déclaré Sullivan à l’émission « This Week » de la chaîne ABC.

« Nous considérons qu’un accord sur les otages est également essentiel pour générer une pause durable dans les hostilités qui puisse soutenir le flux de l’aide humanitaire et soulager les souffrances à Gaza », a affirmé Sullivan. Il a également souligné que les États-Unis ne voient qu’une seule « réponse à long terme à la paix dans la région » et « à la sécurité d’Israël » : un État pour les Palestiniens avec « des garanties de sécurité pour Israël ». « Je pense que depuis le 7 octobre, la nécessité d’y travailler n’a fait que croître », a-t-il ajouté.

