L’accord sur l’immigration avec la Tunisie est un modèle pour les autres, selon von der Leyen

L’accord conclu par l’Union européenne avec la Tunisie peut servir de modèle à d’autres pays, a déclaré dimanche la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, alors que l’UE s’efforce d’endiguer les flux de migrants non autorisés qui traversent la Méditerranée.

« Nous voulons que notre accord avec la Tunisie soit un modèle. Un modèle pour l’avenir. Pour des partenariats avec d’autres pays de la région », a déclaré von der Leyen lors de la conférence sur les migrations à Rome.

Elle a ajouté déclaré que l’UE devrait offrir une voie légale pour accueillir les migrants plutôt que de leur faire risquer leur vie dans des traversées maritimes périlleuses.

De nouveaux partenariats stratégiques intégreraient le développement économique, le commerce et l’investissement, avec des avantages mutuels dans des domaines tels que le climat et les énergies renouvelables.

« Cette région méditerranéenne dispose de vastes ressources naturelles telles que le soleil, le vent et d’immenses paysages en abondance. Vous avez le potentiel et l’ambition de devenir des centrales énergétiques mondiales dans un monde à zéro émission », a-t-elle déclaré, citant les partenariats de l’Europe avec l’Égypte et le Maroc dans le domaine de l’hydrogène.