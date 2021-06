L’accord tuniso-français sur le transport routier international à l’ordre du jour du Conseil des ministres à l’Elysée

Un projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne sur le transport routier international de voyageurs a été présenté mercredi à l’Élysée, par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, lors d’un conseil des ministres, présidé par le président français, Emmanuel Macron

Selon un communiqué publié mercredi sur le site de l’Élysée, « cet accord, conclu dans le cadre de la diplomatie économique de la France, contribue à développer les relations économiques avec la Tunisie, en facilitant les flux de marchandises et de personnes, tout en offrant plus de visibilité sur l’environnement règlementaire dans la mise en œuvre et la régulation de ces flux ».

« Cet accord conclu avec la Tunisie, relatif au transport routier international de personnes et complétant l’accord portant sur le transport routier international de marchandises de 1983, permet une nouvelle offre de transport autre qu’aérien ou maritime entre la France et la Tunisie, répondant ainsi aux besoins de déplacements, notamment touristiques, entre les deux pays