L’accord UE-Tunisie est un « modèle » pour de nouveaux avec d’autres pays, selon Von der Leyen

L’UE devrait faire de son accord récemment conclu avec la Tunisie sur le contrôle des migrants un modèle pour des accords similaires avec d’autres pays, a déclaré Ursula von der Leyen, chef de la Commission européenne, dans une lettre adressée aux dirigeants de l’UE en amont d’un sommet à Bruxelles jeudi, 29 juin.

« Notre objectif devrait être que notre initiative actuelle avec la Tunisie serve de modèle pour des partenariats similaires à l’avenir, a écrit la présidente de la Commission dans la lettre consultée par EURACTIV, ajoutant que la Commission chercherait de nouveaux partenariats globaux avec des pays tiers.

« Nous devons assurer un suivi cohérent avec les pays partenaires et à cet égard, je réitère l’importance de la signature de l’accord post-Cotonou, qui est un cadre complet juridiquement contraignant, central pour les activités de coopération, y compris sur la migration, avec les pays partenaires « , a écrit Von der Leyen.

La politique migratoire de l’UE devrait être l’un des principaux points abordés lors du sommet de cette semaine, les dirigeants de l’Union cherchant à réorganiser les règles en matière d’immigration et d’asile.

Lors d’une visite à Tunis au début du mois, Von der Leyen a déclaré que l’UE offrirait à la Tunisie une enveloppe de 900 millions d’euros pour soutenir son économie, ainsi qu’une aide budgétaire immédiate de 150 millions d’euros une fois qu’un « accord nécessaire aura été trouvé ».

La Commission va également investir immédiatement 100 millions d’euros dans la lutte contre la contrebande, la gestion des frontières, les opérations de recherche et de sauvetage et le retour des migrants en Tunisie, et renforcer les relations avec le pays par le biais d’un conseil de coopération UE-Tunisie. Des fonctionnaires travaillent actuellement sur un « protocole d’accord » entre l’UE et la Tunisie, qui devrait être conclu dans les prochains jours.

L’accord s’inspire du pacte de 6 milliards d’euros « d’argent liquide pour le contrôle des migrants » qui est en place entre l’UE et la Turquie depuis 2016.

L’exécutif européen est en pourparlers avec l’Égypte sur un accord similaire.

L’offre financière de l’UE pourrait également combler une grande partie du déficit de financement laissé par le refus du président de la République, Kais Saïed d’accepter les termes d’un prêt du Fonds monétaire international (FMI) de 1,9 milliard de dollars qui avait fait l’objet d’un accord provisoire en novembre dernier et a déclaré qu’il n’accepterait pas de « diktats étrangers ». Sans un soutien financier international significatif, la Tunisie serait confrontée à une crise de la balance des paiements.

« La construction d’une Europe forteresse entraîne les gens dans des voyages encore plus dangereux. C’est ce que l’expérience a montré. La seule manière de s’attaquer réellement au trafic et à la contrebande est de créer des voies sûres et légales pour les personnes qui tentent d’atteindre l’UE pour chercher une protection « , a déclaré à EURACTIV Stephanie Pope, experte d’Oxfam sur les migrations dans l’UE.

« Même si l’UE était sérieuse quant au respect des droits de l’homme, les accords existants ont montré que l’UE n’avait pas d’outils pour les mettre en œuvre ou les contrôler, a déclaré Pope à propos des accords de contrôle des migrants conclus par l’UE avec des pays tiers.