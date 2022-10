L’adhésion des entreprises à la RSE est déormais une nécessité pour garantir l’accès des produits tunisiens aux marchés extérieurs

Le Président de la Confédération des entreprises Citoyennes de Tunisie(CONECT) Tarek Chérif a appelé, mercredi, les entreprises à concentrer leurs efforts sur l’adhésion à une démarche de responsabilité sociétale afin d’accéder aux marchés extérieurs, en particulier, européens. Il a ajouté, lors de la 8ème conférence sur la responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE), organisée, mercredi, à Tunis, que la confédération en partenariat avec toutes les organisations et institutions œuvre depuis 2012 à concrétiser la démarche RSE dont l’objectif est d’avoir des entreprises labellisées pour pouvoir exporter. Avant la crise du Covid-19, seules quatre entreprises tunisiennes été labellisées RSE , a fait savoir Chérif, ajoutant que des travaux sont en cours en partenariat avec des institutions étrangères pour encourager le reste des entreprises à adhérer à cette démarche. Et de poursuivre que l’obtention du label RSE nécessite beaucoup d’efforts et de temps, ainsi que le respect d’une série de procédures par l’institution concernée (environnement, climat..).

Le responsable a, dans le meme cadre, mis garde contre la possibilité de fermeture des frontières des marchés extérieurs en cas de non adhésion des entreprises à la démarche RSE. Le président de la CONECT a rappelé, à cette occasion, que les problèmes de la Tunisie sont principalement économiques, notamment, le faible taux de croissance, estiamnt que la reprise de la croissance économique reste tributaire de la garantie d’accès des produits tunisiens aux marchés étrangers.

Il a dans ce cadre mis l’accent sur la nécessité d’avancer davantage en matière de législations fixant les régles de la responsabilité sociétale et d’adapter les lois actuelles avec les lois européennes. De son côté, le directeur général de la Bourse de Tunis, Bilel Sahnoun, a indiqué que la RSE n’est plus un choix mais une necessité, faisant savoir que depuis l’année 2020, plus de la moitié des financements reçus par les entreprises dans le monde sont consacrés aux investissements responsables. Il a souligné l’importance pour les entreprises d’adopter des politiques sociétales ( gouvernance d’entreprise ou le respect de l’environnement), et de s’adapter aux changements mondiaux et à leurs répercussions sur le tissu économique, notamment au niveau européen, qui cosntitue le premier partenaire de la Tunisie. Sahnoun a rappelé que la Bourse de Tunis a contribué à l’élaboration d’un Guide de Reporting ESG destiné aux entreprises (cotées en bourse , publiques, petites et moyennes entreprises(PME). Ce guide, qui comporte 32 objectifs, s’articule autour de trois axes; à savoir la gouvernance, l’environnement et l’aspect sociétal, a-t-il encore indiqué.