L’administration Biden a bien exigé  qu’Israël termine la guerre d’ici la fin de l’année

Citant trois responsables anonymes à Tel-Aviv, le site Politico rapporte que l’administration du président américain Joe Biden a déclaré à Israël qu’il avait jusqu’à la fin de l’année 2023 pour terminer la guerre à Gaza contre le Hamas.

Le média américain note que le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré la semaine dernière qu’Israël avait probablement « quelques semaines » pour mettre fin aux combats, mais il souligne également les déclarations faites jeudi par le conseiller adjoint à la sécurité nationale Jon Finer, selon lesquels Washington n’a pas donné de « délai ferme » à Jérusalem.

Un haut fonctionnaire israélien semble écarter la perspective d’une échéance américaine.

« Ils nous ont conseillé de ne pas aller à Gaza, mais nous l’avons fait », déclare-t-il à Politico. « Nous sommes allés à Gaza parce que c’était le seul moyen de détruire le Hamas et de libérer nos otages. Ils nous ont dit de ne pas aller dans les tunnels terroristes. Mais si nous n’allons pas dans les tunnels terroristes, il n’y a aucun moyen de détruire le Hamas. Ils nous ont dit de ne pas aller dans les hôpitaux, bien qu’ils soient utilisés par le Hamas comme centres de commandement et de contrôle, mais nous sommes allés dans ces hôpitaux et nous avons fait ce que nous devions faire.

« Et nous ferons ce qu’il faut pour parvenir à une victoire décisive », ajoute le responsable israélien.