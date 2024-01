L’administration Biden projette de ralentir des  livraisons d’armes à Israël en guise de pression sur Netanyahou

L’administration Biden envisage d’utiliser les ventes d’armes à Israël comme moyen de pression pour convaincre le gouvernement de Benjamin Netanyahu de tenir compte des appels lancés de longue date par les États-Unis pour qu’il réduise ses attaques militaires dans la bande de Gaza, selon trois responsables américains actuels et un ancien responsable américain, cités par NBC.

Sous la direction de la Maison Blanche, le Pentagone a examiné les armes demandées par Israël qui pourraient être utilisées comme moyen de pression, ont déclaré les sources. Aucune décision n’a été prise.

Les sources ont indiqué que les responsables israéliens continuaient à demander à l’administration davantage d’armes, notamment de grosses bombes aériennes, des munitions et des défenses antiaériennes.

Après des semaines de demandes privées de l’administration qui n’ont pas donné les résultats escomptés par la Maison-Blanche, les États-Unis envisagent de ralentir ou de suspendre les livraisons dans l’espoir d’inciter les Israéliens à prendre des mesures, telles que l’ouverture de couloirs humanitaires pour fournir davantage d’aide aux civils palestiniens.

Parmi les armes que les États-Unis ont envisagé d’utiliser comme moyen de pression figurent les obus d’artillerie de 155 mm et les munitions d’attaque directe conjointe (JDAM), qui sont des kits de guidage permettant de transformer des bombes non explosées en munitions guidées avec précision, ont indiqué les responsables. Ils ont ajouté que l’administration continuerait probablement à fournir d’autres kits de conversion qui rendent les munitions israéliennes plus précises.

Les fonctionnaires ont déclaré qu’il était peu probable qu’ils ralentissent la livraison de défenses aériennes, bien que l’idée ait été envisagée, ainsi que d’autres systèmes susceptibles de défendre les civils et les infrastructures israéliens contre les attaques. L’administration se concentre sur l’équipement militaire offensif dans son examen de ce qu’elle pourrait éventuellement retenir ou retarder.

Des responsables de l’administration ont également discuté de la possibilité d’offrir au gouvernement israélien une plus grande quantité d’armes qu’il a demandées afin de l’inciter à prendre certaines mesures que les États-Unis ont demandées, ont indiqué des responsables.

Il s’agit d’un changement potentiel dans l’approche de Biden, qui ne se contentera plus de pressions rhétoriques, exercées en grande partie en coulisses, mais apportera des changements politiques tangibles pour inciter Israël à agir.

Certains membres démocrates du Congrès ont exhorté l’administration à faire davantage pression sur M. Netanyahu et d’autres responsables israéliens.

