L’aéroport international Enfidha-Hammamet, exploité par TAV Tunisie, a accueilli mardi 29 mars à 16h40 le premier vol « Easy Jet Suisse » en provenance de Genève avec 184 passagers à bord, a annoncé la société exploitante de l’aéroport, dans un communiqué, publié sur sa page. Il importe de rappeler que la compagnie aérienne low cost, EasyJet, qui n’a pas opéré en Tunisie depuis 2015, avait annoncé, en janvier, qu’elle reliera, du 29 mars au 29 octobre 2022, l’aéroport de Genève à celui d’Enfidha-Hammamet via 3 vols par semaine, lesquels sont programmés chaque mardi, jeudi et samedi. La TAV a noté aussi que la compagnie aérienne assurera, chaque semaine, en outre, deux vols en provenance de Manchester et deux autres vols en provenance de l’aéroport de Londres Gatwick.

EasyJet est une compagnie aérienne britannique à bas prix, fondée en 1995. En termes de taille, elle occupe le troisième rang mondial et le deuxième rang européen dans cette catégorie. De son côté, l’ambassade de Suisse en Tunisie, a repris la même information, estimant que la nouvelle liaison Genève- Enfidha « va contribuer à l’augmentation du nombre de touristes visitant la Tunisie ».