L’aéroport Tozeur-Nefta accueille son premier vol interne

L’aéroport Tozeur-Nefta a accueilli, mardi, son premier vol interne en provenance de Tunis-Carthage après une fermeture de 6 mois pour des travaux de réhabilitation et le lancement lundi 18 octobre de l’exploitation partielle de l’aéroport.

Le gouverneur de Tozeur, Mohamed Aymen Bjaoui a assuré que les vols internes vont se poursuivre durant le mois d’octobre en raison de 3 vols par semaine.

L’exploitation partielle de 2200 mètres de l’aérogare permettra de redynamiser le tourisme dans la région parallèlement à la programmation de plusieurs manifestations culturelles et sportives ainsi que l’amélioration de la situation sanitaire et la vaccination de 60% des habitants contre le Covid19, a souligné le gouverneur.

Moyennant une enveloppe de 40 millions de dinars, les travaux portent sur le réaménagement et l’amélioration de l’infrastructure de base de l’aéroport dont la réhabilitation de l’aérodrome et de l’aérogare, la rénovation du système d’éclairage et de balisage aérien. L’aéroport sera prêt à accueillir les vols internationaux à partir de fin décembre 2021, date de la fin des travaux.