L’affaire Daimi vs Sami Tahri renvoyée au 20 décembre

Le tribunal de première instance de Tunis a décidé de reporter au 20 décembre prochain l’examen de l’affaire intentée par le président de l’observatoire Raqaba Imed Daimi contre le secrétaire général adjoint de l’UGTT Sami Tahri.

- Publicité-

Sami Tahri a comparu ce matin devant le tribunal suite à une plainte déposée par Imed Daimi l’accusant de diffamation et atteinte à autrui à travers les réseaux sociaux, suite à un statut publié par le défenseur.

Tahri a indiqué dans une déclaration à la TAP que cette plainte n’est pas personnelle puisque la convocation de comparution au tribunal a été envoyée au siège de l’UGTT, en sa qualité de secrétaire général adjoint de l’organisation patronale.

Cette plainte a été déposée suite à un commentaire écrit par Tahri en réponse à un post facebook publié par le plaignant, comportant des insultes contre la centrale syndicale et des accusations de corruption » a-t-il dit, estimant que cette affaire est purement politique et non personnelle.

Daimi avait dénoncé sur sa page facebook ce qu’il avait qualifié « de pratiques pour tenter de faire pression sur le tribunal » soulignant que sa plainte contre Tahri relève du droit commun et n’a aucun lien avec la centrale syndicale.