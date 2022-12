L’Agence française de développement fête ses 30 ans d’activité en Tunisie

Quelques jours après avoir soufflé sa 81e bougie, l’Agence Française de Développement a fêté ses 30 ans d’activité en Tunisie !

Une collaboration qui a vu le jour en 1992 et qui, depuis, a donné lieu au financement de quelques 200 projets représentant 4 milliards d’euros d’engagements en trente ans (dont un milliard d’euros sur les 6 dernières années), sous le signe de la coopération et du soutien sans faille à la transition économique, sociale et écologique tunisienne.

C’est au sein de l’INSAT (Institut national des sciences appliquées et de technologie) et entouré des générations futures de la Tunisie que le Groupe AFD, composé de l’Agence Française de Développement, de Proparco, d’Expertise France et de Digital Africa, a choisi de célébrer cet anniversaire. Une journée complète d’activités, intitulée « 30 ans d’actions en faveur de la jeunesse et de l’entrepreneuriat en Tunisie » et dédiée aux jeunes étudiants ainsi qu’aux entrepreneurs, a été organisée mercredi 7 décembre 2022.

Assistaient notamment à l’évènement le Ministre de la formation professionnelle et de l’emploi, Nasreddine NSIBI, le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Moncef BOUKTHIR, ainsi que M.André PARANT, Ambassadeur de France en Tunisie, le Directeur Afrique de l’AFD, Christian YOKA, la Directrice du Réseau et membre du Comité Exécutif de Proparco, Madame Myriam Brigui, , le Directeur de l’AFD en Tunisie, Yazid SAFIR outre le Directeur de l’INSAT, Samir HAMZA.

Le Groupe AFD n’a cessé d’appuyer, au cours de ces années d’activités en Tunisie, toute une jeunesse aspirant à améliorer et à faire évoluer les choses. Environnement, promotion de l’agriculture, formation des jeunes et lutte contre le changement climatique… l’AFD n’a jamais lésiné sur les moyens ni les efforts afin de venir en aide aux acteurs nationaux désireux de faire avancer les projets, de casser les barrières et de réduire les fossés existants.

Une journée riche en enseignements, où de nombreux workshops et formations ont été organisés par les experts présents sur place, à l’instar de Lab’ess, l’incubateur tunisien à impact social et environnemental, The DOT, 1er hub d’innovation digitale en Tunisie ou encore de Minassa, l’incubateur de la scène culturelle et créative tunisienne.

Rappelons que le groupe AFD contribue à mettre en œuvre la politique de la France en matière de développement et de solidarité internationale. Composé de l’Agence française de développement (AFD), en charge du financement du secteur public et des ONG, de la recherche et de la formation sur le développement durable, de sa filiale Proparco, dédiée au financement du secteur privé, et d’Expertise France, agence de coopération technique, le Groupe finance, accompagne et accélère les transitions vers un monde plus juste et résilient.