L’Aïd le mercredi 5 juin, selon la Météo

” Il est impossible d’observer le croissant lunaire du mois de Chaouel lundi 3 juin 2019 à Tunis et dans tous les pays islamiques “, selon les données astronomiques de l’Institut National de la Météorologie (INM). L’avènement du premier jour de Chaouel sera donc, mercredi 5 juin 2019, cependant la proclamation de ce premier jour de Aïd el Fitr relève d’abord des prérogatives du Mufti de la République Tunisienne.

L’INM a précisé, dans un communiqué publié sur son site électronique, que les données astronomiques révèlent que le croissant lunaire ne perdure qu’entre 6 et 8 minutes après le coucher du soleil lundi 3 juin 2019 et ce à partir de toutes les villes tunisiennes, ainsi il ne sera pas visible. L’alignement entre la lune et le soleil survient lundi 3 juin 2019, à 11h02mn, heure locale de la ville de Tunis. Il sera possible d’observer le croissant lunaire mardi 4 juin, à partir de 1h21 min heure locale de la ville de Tunis, à partir de Mexique, à l’est de l’océan pacifique et toujours vers

