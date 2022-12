L’aide est « un investissement » et « pas de la charité », lance Zelensky au Congrès US

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé mercredi devant le Congrès américain que l’aide des Etats-Unis à son pays était un « investissement dans la sécurité mondiale et la démocratie », et « pas de la charité », après avoir reçu le soutien de Joe Biden.

Trois cents jours après le début de l’attaque russe contre l’Ukraine, le chef d’Etat européen a été reçu en héros à Washington pour son premier voyage international depuis le début de l’offensive russe le 24 février, un déplacement aux contraintes de sécurité exceptionnelles et de quelques heures seulement, au cours duquel Joe Biden lui a promis une nouvelle aide financière et, pour la première fois, la fourniture du système de défense anti-aérienne Patriot.

« Votre argent n’est pas de la charité, c’est un investissement dans la sécurité mondiale et la démocratie, que nous gérons de la façon la plus responsable », a assuré Zelensky devant les élus américains, qui l’ont reçu avec une longue ovation debout et se sont levés plusieurs fois pour l’applaudir pendant son discours.