L’AJECT et l’ITA concluent un accord de formation certifiante

A l’occasion du colloque annuel de l’Institut Tunisien des Administrateurs (ITA), tenu le 24 juin 2021, et en présence du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), de la Vice-gouverneur de la BCT, du Président d’honneur de l’ITA, du Directeur de l’IAE de Paris Panthéon-Sorbonne, du Directeur Général de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis (BVMT) et de plusieurs Directeurs Généraux de Banques et membres de Conseils d’Administration, députés et Experts-Comptables,

L’Association des Jeunes Experts Comptables de Tunisie (AJECT) et l’Institut Tunisien des Administrateurs (ITA) ont conclu une convention de partenariat en vertu de laquelle les Experts-Comptables pourront bénéficier de conditions préférentielles pour le suivi de la formation certifiante des administrateurs de sociétés, de banques et des entreprises publiques.

Ce partenariat vise ainsi à renforcer les actions de collaboration dans les domaines de la Gouvernance au profit des Experts-Comptables et des administrateurs et vient confirmer le rôle important que peuvent jouer les Experts-Comptables dans les Conseils d’Administration et l’instauration des bonnes pratiques de contrôle, de gestion des risques ou de conseil stratégique.

L’AJECT se déclare convaincue que la signature de cette convention, ne peut qu’accélérer le processus d’accès des Experts-Comptables aux postes d’administrateurs indépendants ou d’administrateurs représentant les actionnaires minoritaires.

La présence de l’Expert-Comptable dans les Conseils d’Administration des sociétés ne peut qu’apporter une valeur ajoutée concrète, rejaillir positivement sur la Gouvernance desdites sociétés, contribuer aux efforts d’amélioration du climat des affaires en Tunisie et représenter un sceau d’assurance pour les investisseurs étrangers, ajoute-t-elle.