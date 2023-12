L’Albanie suspend son accord migratoire controversé avec l’Italie

C’est un premier obstacle pour un accord migratoire très controversé. Le projet du gouvernement italien de délocaliser une partie de la demande d’asile en Albanie vient d’être mis à l’arrêt par la Cour constitutionnelle albanaise, qui a suspendu sa ratification.

On y voit une victoire pour l’opposition albanaise et les militants des droits de l’homme. Mercredi 13 décembre, les juges de la Cour constitutionnelle ont accepté d’étudier les multiples recours déposés ces derniers jours à l’encontre de cet accord.

Le texte, signé le mois dernier entre les deux gouvernements albanais et italiens, vise notamment à envoyer et détenir en Albanie des personnes secourues en mer par les autorités italiennes.

Selon les députés de l’opposition, ce projet porté par l’extrême droite italienne au pouvoir viole la Constitution albanaise, ainsi que de nombreux traités internationaux. La perte de souveraineté entraînée par la création sur le territoire albanais de centres de détention gérés par l’Italie nécessiterait notamment l’accord du président albanais, et pas simplement un vote au Parlement.

Ces arguments ont été entendus par les juges, et l’accord qui devait être ratifié, jeudi 14 décembre, par la majorité socialiste se retrouve donc suspendu. Les magistrats ont désormais jusqu’à début mars 2024 pour formuler un arrêt. Critiqué par le Conseil de l’Europe et de nombreuses ONG, ce projet prévoit le financement par l’Italie de deux centres dans le nord de l’Albanie pouvant accueillir jusqu’à 3 000 personnes migrantes à la fois, et jusqu’à 36 000 par an.

