L’Algérie et l’Egypte s’expriment sur la situation en Tunisie

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a déclaré samedi que l’État égyptien a pleinement confiance dans la capacité de la Tunisie à réaliser les aspirations de son peuple.

- Publicité-

Cette déclaration a été faite lors d’une conférence de presse conjointe du ministre égyptien des affaires étrangères et de son homologue algérien Ramtane Lamamra, qui s’est rendu en Éthiopie et au Soudan la même semaine dans le cadre des efforts de médiation concernant le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD).

« Nous suivons avec grand intérêt ce que les autorités tunisiennes font pour assurer la sécurité et la stabilité », a déclaré Shoukry.

Le ministre algérien des Affaires étrangères a indiqué, pour sa part, que ce qui se passe en Tunisie est une affaire interne, et « nous respectons sa souveraineté et sommes solidaires avec elle… Nous soutenons la Tunisie pour mettre le chemin de ses institutions sur la bonne voie. »

Dans un communiqué publié dimanche matin, le porte-parole du ministère égyptien des Affaires étrangères, Ahmed Hafez, a déclaré que l’Égypte suit de près l’évolution de la situation en Tunisie.

Il a ajouté que l’Égypte exprime sa pleine solidarité avec les Tunisiens, et fait confiance à la sagesse de la présidence tunisienne pour sortir le pays de cette crise le plus rapidement possible.

Hafez a également souligné la nécessité d’éviter l’escalade et de s’abstenir de toute violence contre les institutions de l’État, de manière à préserver les intérêts, la sécurité et les capacités du peuple tunisien.

Il a salué le rôle des institutions nationales de l’Etat tunisien dans le maintien de la sécurité et de la stabilité du pays, et a exprimé son espoir de voir le pays surmonter tous les défis et avancer vers l’édification d’un avenir meilleur.