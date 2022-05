Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra a affirmé lors de sa rencontre avec le ministre tunisien des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi que l’Algérie restera toujours aux côtés de la Tunisie qui fut et demeure encore un appui pour l’Algérie compte tenu du passé, du présent, de l’avenir et du destin commun des deux pays.

Au cours de cet entretien qui a eu lieu en marge du Sommet extraordinaire de l’Union africaine tenu les 27 et 28 mai courant à Malabo (capitale de la Guinée équatoriale), Lamamra a mis l’accent sur la volonté commune qui anime les présidents Abdelmadjid Tebboune et Kais Saied de hisser les relations bilatérales aux plus hauts niveaux dans tous les domaines, selon un communiqué publié, dimanche, par le ministère des Affaires étrangères.

Pour sa part, Othman Jerandi s’est félicité de la convergence des vues concernant les différentes questions sur les scènes régionales et internationales en cette conjoncture politique, économique et sécuritaire au cours de laquelle les défis se sont multipliés et se sont complexifiés, ce qui nécessite d’unir les efforts pour les affronter avec fermeté, lit-on de même source.

Les deux ministres ont passé en revue les points inscrits à l’ordre du jour du sommet et échangé les points de vue à leur sujet face aux défis auxquels est confronté le continent africain, notamment en ce qui concerne la gestion des crises humanitaires et la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent.

La rencontre a, également, porté sur la tenue de la haute commission mixte tuniso-algérienne et la participation des deux pays aux prochains rendez-vous régionaux et internationaux.

Les deux ministres se sont félicités de la solidité des relations bilatérales, soulignant que les liens de fraternité unissant les deux pays et le contact continu entre eux ont conféré une dimension stratégique à la coopération bilatérale.