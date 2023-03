L’Algérie solidaire de la Tunisie dans ses négociations avec le FMI

Le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman a eu un entretien téléphonique avec la cheffe du Gouvernement, Najla Bouden, sur « la réalité des relations bilatérales et les perspectives de leur développement dans tous les domaines », selon un communiqué des services de la Primature.

L’entretien a fourni « l’occasion de discuter des moyens de renforcer le soutien à la Tunisie sœur afin de lui permettre de restaurer sa stabilité économique, à laquelle les autorités tunisiennes s’emploient à parvenir ». Ila été question des « derniers développements liés aux négociations en cours entre la Tunisie et le Fonds monétaire international concernant l’accord financier dans le cadre du mécanisme de facilité élargie de crédit, qui vise à soutenir les politiques économiques en Tunisie », ajoute le communiqué.

« Eu égard aux relations historiques et solides de fraternité et de solidarité qui unissent l’Algérie et la Tunisie et leurs deux peuples frères, et sous les directives du président de la République, le Premier ministre a exprimé l’entière solidarité de l’Algérie avec sa sœur Tunisie dans le cadre de ses négociations avec le Fonds monétaire international », souligne le communiqué de la Primature algérienne.