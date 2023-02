L’Algérie veut un partenariat d’« égal à égal » avec l’UE

L’Algérie a adressé quelques messages à l’Union européenne contre plusieurs dossiers qui ont été évoqués lors d’une rencontre entre Amar Belani , secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères et Thomas Eckert, l’ambassadeur de l’UE à Alger.

Belani a assuré à son interlocuteur que « l’Algérie nouvelle » « insiste » et « veille » à établir avec l’Union européenne un partenariat « d’égal à égal » et « mutuellement bénéfique », indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères diffusé ce jeudi 16 février.

Cette rencontre a eu lieu dans un contexte de crise entre l’Algérie et l’Espagne et de tensions entre l’Algérie et la France, alors que l’avenir des relations économiques notamment la zone de libre-échange entre l’Algérie et l’Union s’écrit désormais en pointillés.

Les deux parties ont évoqué en outre la situation sur la scène internationale. Concernant la « crise russo-ukrainienne », Amar Belani a réitéré la position de l’Algérie qui appelle à « résoudre le conflit par le dialogue et les moyens pacifiques, d’une manière qui tienne compte et garantit les intérêts de toutes les parties ».

Avec ses répercussions globales, cette crise, a indiqué Amar Belani, a « confirmé la pertinence de la doctrine de la diplomatie algérienne », en ce qui concerne la nécessité de renforcer l’action multilatérale et « l’émergence d’un monde multipolaire ».

Un monde, a-t-il ajouté, « qui reflète plus équitablement les nouveaux équilibres internationaux et permet une coopération plus large face aux défis globaux auxquels l’humanité est confrontée dans les domaines de la sécurité, de la santé, de la nutrition et de l’environnement ».