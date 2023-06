L’Allemagne adopte un système migratoire à points pour pallier au manque de main d’œuvre

« Les règles d’immigration les plus modernes au monde. » La ministre de l’Intérieur Nancy Faeser n’a pas mâché ses mots lors du vote de la nouvelle loi au Parlement. Face au manque de main d’œuvre qualifiée, l’Allemagne va introduire un système à points. 12 critères seront pris en compte comme la qualification, l’âge ou les connaissances linguistiques.

Avec 6 points, une personne non originaire de l’Union européenne pourra venir en Allemagne. Les règles précédentes ont été assouplies : une personne qualifiée ne devra pas forcément occuper un emploi similaire à celui qu’elle exerçait dans son pays d’origine. L’expérience professionnelle et pas seulement le diplôme dont la reconnaissance n’est pas toujours simple sera prise en compte.

Le pays est déjà confronté à un manque de main d’œuvre qualifiée dans de nombreuses branches. Le départ en retraite de 13 millions de personnes d’ici à 2036 va renforcer ces problèmes.

Pour la première fois, un contingent pour de la main d’œuvre non qualifiée est créé en plus de celui déjà existant pour les pays des Balkans qui sera élargi. Des demandeurs d’asile pourront obtenir un titre de séjour s’ils ont un travail. Une mesure rétroactive pour les personnes arrivées jusqu’à ce printemps et non pour de nouveaux arrivants.

La nouvelle loi a été votée par la coalition au pouvoir composée des sociaux-démocrates, des Verts et des libéraux. Les chrétiens-démocrates dénoncent une immigration supplémentaire incontrôlée et la possibilité offerte à des demandeurs d’asile déboutés de rester en Allemagne.