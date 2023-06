L’Allemagne débloque des fonds pour acquérir le bouclier antimissiles israélien

Après seulement quelques mois de discussions avec les Etats-Unis et Israël, l’Allemagne disposera bien du bouclier antimissile Arrow 3. Ce système antimissiles, d’un coût total de quatre milliards d’euros, est doté de radars, de lanceurs et de missiles guidés susceptibles de détruire des cibles au-delà de l’atmosphère.

Ce projet avait été dévoilé par la presse allemande fin mars. Il a reçu l’aval d’Israël et des Etats-Unis dont des composants équipent ce dispositif. Ce choix avait reçu un accueil mitigé en Europe, surtout de Paris, pour un choix non européen. Le lieutenant-général Ingo Gerhartz, patron des forces aériennes allemandes, justifiait que « l’Arrow 3 est le système le plus pertinent pour les menaces qui pèsent sur la nation européenne ».

Développé par l’israélien IAI avec Boeing, Arrow 3 est capable d’intercepter des missiles balistiques à des altitudes de plus de 100 kilomètres et avec une portée allant jusqu’à 2400 kilomètres. C’est la première fois que l’Arrow 3 serait vendu à un pays étranger.

Cette décision de l’Allemagne porte un nouveau coup pour l’unité européenne en matière d’armement. Berlin, pourtant partenaire de Dassault dans le programme Scaf d’avion du futur, a déjà opté pour 35 chasseurs américains F-35 et a choisi le moteur de GE pour équiper l’Eurodrone d’Airbus.