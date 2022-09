L’Allemagne doit devenir «la force armée la mieux équipée d’Europe», déclare Scholz

L’Allemagne doit devenir la «force armée la mieux équipée d’Europe», a estimé vendredi le chancelier Olaf Scholz, après des années d’analyses «erronées» sur le fait que son pays serait «entouré d’amis». Il a également plaidé pour une montée en puissance des pays européens au sein de l’Otan.

«En tant que nation la plus peuplée, dotée de la plus grande puissance économique et située au centre du continent, notre armée doit devenir le pilier de la défense conventionnelle en Europe, la force armée la mieux équipée d’Europe», a lancé Olaf Scholz dans un discours devant les cadres de la Bundeswehr.

L’invasion russe de l’Ukraine a constitué un tournant pour la politique allemande de la Défense, entraînant la création d’un fonds spécial de 100 milliards d’euros pour mettre à niveau l’équipement de l’armée ainsi qu’un renouveau stratégique.