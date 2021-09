L’Allemagne promet un financement de 175 millions d’euros pour le développement économique de la Tunisie

Les négociations gouvernementales tuniso-allemandes, consacrées à l’examen de la coopération bilatérale en matière de développement, ont débouché, vendredi, sur un accord relatif à la poursuite de la mise en œuvre des projets développement et la reprogrammation des fonds à hauteur de 175 millions d’euros.

Selon un communiqué posté sur la page « facebook » de l’ambassade d’Allemagne en Tunisie, les négociations se sont déroulées, en visioconférence, entre une délégation allemande conduite par le ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement et une délégation tunisienne conduite par le ministère des Affaires étrangères de la Migration et des Tunisiens à l’étranger.

Concernant les développements politiques en Tunisie, l’Allemagne a réaffirmé sa détermination à continuer de soutenir la Tunisie à l’avenir, appelant, toutefois, à plus de clarté concernant tout le processus politique.

A cet égard, la délégation allemande a souligné la nécessité de la mise en place d’une feuille de route politique concrète pour protéger les acquis de la démocratie en Tunisie. « La situation économique difficile commande l’engagement rapide de réformes, qui pourraient, selon l’ambassade, renforcer la confiance des investisseurs et des bailleurs de fonds et par la même, créer de nouvelles perspectives économiques et d’emploi.