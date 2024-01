L’Allemagne reprend ses exportations d’armes vers l’Arabie saoudite

Le gouvernement allemand va reprendre les livraisons d’armes à l’Arabie saoudite. C’est un gros changement de cap pour Berlin qui avait mis fin à ses livraisons en 2018 en raison de la guerre au Yémen.

La livraison de 150 missiles de longue portée de type Iris est officiellement validée. Et l’Allemagne ne s’opposera plus à la fourniture par son partenaire britannique de 48 Eurofighter à Riyad.

Le changement de cap est considérable pour Berlin, qui traditionnellement ne livre pas d’armes aux pays en guerre, à de rares exceptions près, telles que l’Ukraine et Israël.

« L’Arabie saoudite a évolué et joue en ce moment même un rôle très important de stabilisation d’Israël après l’attaque du Hamas », explique l’entourage de la ministre des Affaires étrangères, la Verte Annalena Baerbock.

Mais cette position des ministres Verts, en contradiction totale avec l’accord de coalition, est très contestée au sein du parti Vert, historiquement pacifiste.

