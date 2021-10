L’Allemagne retire la Tunisie de la liste des pays à haut risque, dès le 17 octobre

L’Allemagne retire la Tunisie de la liste des pays à haut risque, à partir du dimanche 17 octobre 2021 à minuit, selon le ministère fédéral allemand des affaires étrangères, a annoncé vendredi dans un communiqué, le département du Tourisme.

Cette décision permettra aux tours opérateurs allemands de reprogrammer des voyages touristiques vers la destination Tunisie, à partir de cette date, après une absence de plus d’un an et demi, en raison de la propagation de la pandémie de coronavirus.





Partant, les formalités de voyage seront assouplies pour les Allemands qui peuvent juste présenter un document prouvant qu’ils ont finalisé leurs vaccins contre le Covid-19, ou un test PCR avec un résultat négatif, datant de moins de 72 heures.