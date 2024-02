L’Allemagne s’installe dans la crise

Exportations en berne, prix élevés de l’énergie, transition climatique semée d’embûches: l’Allemagne va connaître en 2024 une croissance économique atone, sans trouver la sortie d’un crise multiforme qui fait tanguer la coalition au pouvoir.

Le gouvernement allemand n’anticipe plus qu’une hausse de 0,2% du produit intérieur brut (PIB), contre 1,3% anticipé précédemment, a-t-il annoncé mercredi.

Après avoir connu un recul de 0,3% du PIB l’an dernier, l’ancienne locomotive européenne risque de se retrouver cette année en queue de peloton des pays de la zone euro.

Pire, le pays s’expose à un tunnel de croissance anémique, avec un « potentiel » autour de 0,5% par an jusqu’en 2028, selon un rapport ministériel publié mercredi, en raison de faiblesses structurelles liées notamment au manque de main d’œuvre.

Cette situation délicate provoque de vifs débats entre les trois partis du gouvernement de coalition d’Olaf Scholz.

Cette situation « est un défi, un défi extrême », a déclaré mercredi le ministre de l’Économie Robert Habeck en conférence de presse, appelant à « accélérer les réformes » pour « défendre la compétitivité industrielle de l’Allemagne ».

Cette crise est causée par une multitude de facteurs qui s’accumulent et jouent contre le secteur manufacturier allemand. Pilier de l’économie représentant environ 20% du PIB, l’industrie n’a même pas encore retrouvé ses niveaux de production d’avant la pandémie de Covid-19.

Elle souffre depuis la guerre en Ukraine des coûts de l’énergie trop élevés avec la fin des livraisons de gaz russe et des taux d’intérêts établis à un haut niveau par la Banque centrale européenne (BCE), ce qui freine la demande et les investissements.

