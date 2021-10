L’Allemagne toujours disposée à soutenir la Tunisie, assure Merkel

La chancelière allemande Angela Merkel a affirmé la disposition du gouvernement allemand à poursuivre à soutenir la Tunisie en tant que partenaire, saluant la nomination d’une femme à la tête du gouvernement.

Dans un message de félicitations adressé à la cheffe du gouvernement Najla Bouden et publié, vendredi, sur la page facebook de l’ambassade d’Allemagne à Tunis, la chancelière a mis en avant l’importance des défis auxquels le gouvernement devra faire face. La Tunisie a accompli de grandes réalisations démocratiques qui viennent raffermir ses liens avec l’Allemagne et l’Europe, a-t-elle, souligné.

Merkel a formé le vœu de voir la Tunisie consolider ses acquis, en rapport, notamment, avec les droits et libertés et avec le pluralisme.

La lutte contre la corruption, le renforcement de la souveraineté de la loi et les réformes économiques et sociales demandent patience, persévérance, transparence, dialogue et coopération, a-t-elle soutenu.