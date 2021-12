L’Allemagne va fermer trois de ses six dernières centrales nucléaires

Trois des six dernières centrales nucléaires allemandes fermeront vendredi 31 décembre. Le pays souhaite que les énergies renouvelables couvrent 80% de la demande d’électricité d’ici à 2030.

Elle fermera, vendredi 31 décembre 2021, trois de ses six dernières centrales nucléaires, les réacteurs de Brokdorf, Grohnde et Gundremmingen C, exploités par les compagnies d’électricité E.ON et RWE. Les trois dernières centrales nucléaires – Isar 2, Emsland et Neckarwestheim II – .

« Pour l’industrie de l’énergie en Allemagne, la sortie du nucléaire est définitive », a déclaré Kerstin Andreae, directrice de BDEW, l’association du secteur de l’industrie de l’énergie. Les six centrales nucléaires ont contribué à environ 12% de la production d’électricité en Allemagne en 2021, selon les chiffres préliminaires de la BDEW. La part des énergies renouvelables était de près de 41% dans le pays, le charbon représentant un peu moins de 28% et le gaz environ 15%.