L’allemand Dachser ouvre deux nouveaux points d’entrée pour les livraisons de groupage en Tunisie

Dachser , l’entreprise de logistique basée en Allemagne, a ouvert deux passerelles pour les transports de groupage, les services de chargement complet (FTL) et de chargement partiel (LTL) à destination de la Tunisie et de la Turquie.

Grâce aux passerelles de Strasbourg (France) et d’Ungerhausen près de Memmingen (Allemagne) pour la Tunisie, et à celle d’Ungerhausen pour la Turquie, le transitaire regroupe les services de groupage de toute l’Europe pour proposer des transports directs vers Radès et Bennane (Tunisie) et Istanbul et Izmir (Turquie) plusieurs fois par semaine.

Dachser a relié le Maroc à son réseau de groupage via la porte d’entrée de Strasbourg au début de l’année 2023 et propose depuis lors des services réguliers quotidiens par camion vers le pays du Maghreb.