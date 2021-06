L’alliance de la beauté et de la performance

Le vendredi 25 juin a eu lieu la signature d’un partenariat entre Farmasi & Hyundai TUNSIE. Un partenariat unique en son genre qui réunit le monde de la Beauté à celui de l’Automobile pour encourager l’entreprenariat en Tunisie.

Une réception empreinte de beauté s’est tenue dans le showroom d’Hyundai pour célébrer ce nouveau partenariat en présence d’invités d’honneurs, de journalistes, d’influenceurs mais aussi des équipes respectives des deux maisons.

Cette nouvelle alliance renforce l’engagement et la motivation de FARMASI envers

l’entreprenariat en Tunisie en s’unissant au leader du marché automobile Tunisien, Hyundaiaux valeurs communes.

Depuis son origine, FARMASI n’a eu de cesse d’encourager ses Entrepreneurs à se développer et s’investit également à réaliser certains de leurs rêves en mettant en jeu des challenges de grandes envergures.

Cette année, Farmasi s’associe à Hyundai pour offrir des véhicules « Grand i10 » aux

Entrepreneurs qui auront atteint leurs objectifs sur une période de quatre mois.

Cet accord ne fait que consolider l’implication d’Hyundai auprès des sociétés réatrices

d’emplois et d’opportunités d’affaires pour encourager la jeunesse tunisienne à vivre ses rêves et à se lancer dans l’aventure entrepreneuriale aux côtés de Farmasi.

A propos de Farmasi :

La marque internationale de produits cosmétiques FARMASI, leader du secteur du MLM(Marketing Relationnel) en Tunisie est classé 30 ème dans le classement mondial des sociétés selon le Direct Selling News.

FARMASI est pprésente dans plus de 130 pays, au bénéfice de plus de 365 millions de

consommateurs et englobe une gamme de plus de 2000 produits.

Implantée en Tunisie depuis 7 ans, FARMASI ne cesse de développer son réseau

d’entrepreneurs qui a atteint aujourd’hui plus de 250 000 tunisiens et tunisiennes à travers tout le territoire. A ce jour la marque offre une excellente opportunité d’affaire à tous les Tunisiens de tous les niveaux socio-professionnels.

« االفريات موندو connecti», un challenge unique en son genre en Tunisie, qui joint l’utile à l’agréable et où le rêve devient désormais réalité. FARMASI permet à ses entrepreneurs de gagner plusieurs voitures Hyundai Grand i10 dès l’atteinte du grand palier du challenge.