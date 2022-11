L’Alliance Francophone des Registres des entreprises est née

L’Alliance Francophone des Registres des entreprises a été créée, vendredi, à l’occasion de la tenue du premier forum des registres des entreprises des pays francophones organisé à Djerba, à l’initiative du Registre National des Entreprises (RNE), a indiqué le Directeur Général du Registre national des entreprises(RNE), Adel Chouari.

Il a ajouté dans une déclaration à l’agence TAP, que cette alliance, qui regroupera 12 représentants des pays et des registres des entreprises de l’espace francophone, favorisera le principe de la transparence des transactions économiques nécessaires à la croissance économique et instaurera plus de confiance dans le partage des informations sur les entreprises.

L’objectif recherché est d’améliorer les investissements et les échanges économiques dans l’espace francophone et d’instaurer un climat des affaires plus propice à l’essor économique.

Le premier Forum des registres de commerce et des entreprises des pays membres de l’Organisation Internationale pour la Francophonie (OIF) est organisé, le 18 novembre 2022, à l’île de Djerba, sur le thème «Les registres des entreprises au service de l’intégration économique de l’espace francophone».

Organisé par le Registre National des Entreprises (RNE), en marge du XVIIIème sommet de la Francophonie, (les 19 et 20 novembre 2022), cet événement constitue une occasion pour nouer des relations de coopération entre les institutions chargées de la gestion des registres de commerce de l’espace francophone.

Il s’agit d’une occasion pour inaugurer une nouvelle étape de coopération et un espace d’échanges des idées et des compétences entre les institutions chargées de la gestion des registres de commerce de l’espace francophone.