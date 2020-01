L’ambassade américaine lancera à Tunis la promotion de ” Prosper Africa...

L’ambassade américaine lancera, le 6 février prochain en Tunisie, ” Prosper Africa”, une initiative visant à promouvoir le commerce et l’investissement entre les Etats-Unis et l’Afrique.

Cette initiative du gouvernement américain qui sera lancée, lors d’une conférence organisée par l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique et la Chambre de commerce américaine en Tunisie, rassemblera d’éminents intervenants du secteur privé.

Les participants auront l’occasion de mener des réunions d’affaires B2B avec des entreprises américaines et de toute l’Afrique qui souhaitent nouer de nouveaux partenariats, indique un communiqué publié, mardi, par l’ambassade des Etats-Unis en Tunisie sur son site Internet.

La conférence Prosper Africa permettra aux entreprises américaines et africaines de trouver de nouveaux acheteurs, fournisseurs et investisseurs.

Elle a pour objectif ” de mettre le potentiel des entreprises privées au service de la prospérité africaine et américaine et de la création d’emplois en Tunisie, outre l’identification de nouvelles opportunités d’affaires et d’investissement, ajoute la même source.

Selon l’ambassadeur des Etats-Unis en Tunisie, Donald Blome, ce ” forum bénéficiera aux entreprises et investisseurs américains et africains, faisant la paire entre projets et capitaux d’investissement et nouvelles technologies. “