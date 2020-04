L’ambassade d’Allemagne à Tunis lance le fonds ” santé pour tous : prévention, souplesse et durabilité “

L’ambassade d’Allemagne à Tunis a lancé le fonds “prévention, souplesse et durabilité” destiné à contribuer aux efforts visant la lutte contre le coronavirus.

Elle a souligné dans un communiqué publié sur sa page facebook, que ce fonds a été crée dans le contexte actuel de la propagation du coronavirus qui requiert une mobilisation générale de la part de la société civile et aussi, pour aider les associations et organisations tunisiennes à prendre des initiatives en vue d’appuyer les efforts de l’état à faire face à la pandémie.

L’ambassade a appelé les associations et organisations tunisiennes à présenter leur proposition avant le 10 avril, faisant observer que ces projets doivent porter sur la lutte contre la propagation du coronavirus et les aspects relatifs à la protection des catégories vulnérables, outre l’appui du secteur de la santé.