L’ambassade de Côte d’Ivoire en Tunisie, veut rapatrier ses concitoyens, “victime de traites de personnes”

On assiste en Tunisie depuis 2010 a la montée du racisme et de la traite des Sud Sahariens Africains, ce qui a fait dernièrement réagir l’Ambassade de la Côte d’ivoire en Tunisie.

Par note officielle, elle appelle au rapatriement des Ivoiriens en Tunisie qui sont exploités dans une forme moderne d’esclavage dans des travaux pénibles, sans aucune couverture sociale et de manière illégale que ce soit dans le lavage des voitures, ou dans les cafés et restaurants où ils font la plonge ou travaillent comme serviteurs, ou aussi comme ouvriers dans le bâtiment et la cueillette des olives.

Ceci, dans l l’illégalité la plus absolue en retenant leurs passeports et sans les déclarer, ni à la CNSS ni à l’inspection de travail et sans cartes séjour .